(Boursier.com) — Abionyx Pharma, société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, fait le point aujourd'hui sur son activité et la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 mars 2022.

Abionyx Pharma a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel consolidé de 1,2 ME après élimination des opérations intra-groupe. IRIS Pharma a fait part d'un chiffre d'affaires trimestriel de 1,6 ME.

Concernant l'activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la société n'a pas généré de chiffre d'affaires sur ce trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé traduit le fait que depuis l'intégration d'IRIS Pharma, la biotech a décidé de concentrer les efforts de l'activité Services sur les études précliniques de la bio-HDL dans l'ophtalmologie, afin de déterminer les axes stratégiques de développement pour entrer en phase clinique le plus rapidement possible. La société communiquera prochainement sa stratégie dans l'ophtalmologie.

Au niveau de la franchise rénale, l'étude clinique de phase 2a pour CER-001, dénommée RACERS, se poursuit dans la septicémie à haut risque de développer des lésions rénales aiguës, en partenariat avec l'université de Bari. En avril dernier, Abionyx Pharma a annoncé des résultats intermédiaires positifs dans cet essai clinique qui mettent en évidence une inversion rapide de la cascade cytokinique chez les patients septiques, et une amélioration rapide des biomarqueurs de l'inflammation, y compris de la leucocytose, par rapport au traitement standard. Les résultats définitifs de l'étude devraient être disponibles à l'automne 2022.

Par ailleurs, la société continue de recevoir de nouvelles demandes d'Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) pour la bio-HDL (CER-001) de plusieurs hôpitaux dans le monde.

La société rappelle qu'au-delà d'une trésorerie de près de 6 millions d'euros disponibles et du financement total de la phase 2a par CBVF, un consortium italien, aucun instrument financier dilutif n'a été mis en place.

Prochain communiqué financier : Activité et trésorerie du T2 2022, 18 août 2022.