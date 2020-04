Abionyx Pharma : 9 ME de trésorerie ; AG à huis clos

(Boursier.com) — Abionyx Pharma fait le point aujourd'hui sur sa position de trésorerie brute et son activité du 1er trimestre 2020, et précise les modalités de sa prochaine Assemblée générale annuelle...

Les activités d'Abionyx Pharma étant consacrées à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la société n'a généré aucun chiffre d'affaires lors du 1er trimestre 2020. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissent à 9 millions d'euros au 31 mars 2020.

Compte tenu des ATUn en cours dans une maladie rénale ultra rare et du contexte actuel des systèmes de santé impactés par le Covid-19, la société reste dans l'attente de données cliniques susceptibles d'influer sur la détermination du nouveau plan stratégique. Abionyx Pharma ne peut pas s'engager sur une échéance précise, mais rappelle son engagement de revenir vers la communauté financière dès que possible.

La Société tient à rappeler que le niveau et la gestion rigoureuse de ses ressources financières conjuguée à l'absence temporaire d'engagements financiers relatifs aux développements cliniques lui permettent de s'adapter au contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19. Des extraits (bilan, compte de résultat et tableau de flux de trésorerie) simplifiés des états financiers établis en normes IFRS pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018, qui feront parties intégrantes du Document d'Enregistrement Universel qui sera publié dans les prochains jours, sont présentés en annexes.

Assemblée générale à strict huis-clos

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée générale annuelle appelée notamment à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 se réunira le 29 mai 2020 à huis-clos, à 9h au siège social.

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'Assemblé ont été aménagées. Le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée générale sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Compte-tenu de l'absence de faculté pour les actionnaires d'assister physiquement à l'Assemblée, ni de s'y faire représenter physiquement, ces derniers pourront uniquement voter ou donner pouvoir au Président (ou le cas échéant donner mandat à un tiers pour voter par correspondance) par correspondance en utilisant le formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la société.

Pour toutes questions relatives à l'Assemblée générale du 29 mai 2020, Abionyx invite les actionnaires à envoyer un mail (infos@Abionyx.com).