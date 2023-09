Abionyx Pharma : 2,25 ME de perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Abionyx Pharma a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 2,13 millions d'euros, en diminution par rapport au 30 juin 2022. Iris Pharma est la seule société du Groupe à générer du chiffre d'affaires ; Abionyx Pharma n'a pas généré de chiffre d'affaires sur ce semestre.

Les frais de recherche et développement se sont élevés à 759 kE au 30 juin 2023, à comparer à 704 kE au 30 juin 2022. Depuis le début de l'année, la société a réalisé avec succès deux premiers lots pour la bioproduction industrielle en BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) de CER-001 selon une méthode innovante et robuste. Les frais généraux et administratifs se sont établis à 1,46 ME au 30 juin 2023 (1,86 ME au 30 juin 2022).

Le résultat opérationnel est passé d'une perte de -2,45 ME au 30 juin 2022 à une perte de -2,23 ME au 30 juin 2023.

La perte nette s'élève à -2,25 ME au 30 juin 2023 (-2,55 ME au 30 juin 2022).

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent avant encaissement du CIR 2022, à 1,9 ME (4 ME au 31 décembre 2022). Les créances du CIR au titre de 2022, qui n'étaient pas encore remboursées au 30 juin 2023, représentent un montant total de 1,46 ME.

Pour soutenir la bioproduction de CER-001, la Société a fait le choix de mettre en place une ligne de financement en fonds propres afin de sécuriser un maximum de 12 ME d'investissement d'ici deux ans.

Perspectives 2023

La société reste dans l'attente de la publication au sein d'une revue scientifique d'ici la fin de l'année 2023 des résultats cliniques détaillés de l'étude RACERS, notamment concernant la réduction du nombre de jours passés en unité de soins intensifs pour les patients traités par le produit biologique CER-001, et l'amélioration de la survie à trente jours.