Abionyx : Extension de la visibilité financière jusqu'au T1 2025 sans nouveau tirage de l'ORA

(Boursier.com) — ABIONYX Pharma, société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-1 recombinante naturelle au monde, annonce le succès d'une augmentation de capital de l'ordre de 3.000.000 euros (prime incluse) destinée à renforcer la trésorerie de la Société dans le cadre de son développement dans le sepsis.

Modalités de l'émission

Suite à la décision d'émission prise par le Conseil d'Administration le 5 octobre, le Directeur Général a constaté, ce jour, la souscription intégrale de 2.967.352 actions nouvelles au prix de 1,011 euro par action (soit une décote de 10% par rapport à la moyenne pondérée du cours des 10 séances de Bourse précédant la décision du Conseil d'Administration susvisée qui s'établit à 1,1233 euro).

Cette émission représente environ 10,21% du capital au jour de la décision d'émission.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées1, décidée par le Conseil d'Administration le 5 octobre 2023, agissant sur la base de la délégation consentie par l'Assemblée Générale du 27 juin 2023 au terme de sa 20ème résolution à caractère extraordinaire.

Le montant global de l'augmentation de capital s'élève à 2.999.992,87 euros (dont 148.367,60 euros de montant nominal et une prime d'émission d'un montant de 2.851.625,27 euros). Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Le nombre d'actions émises représente environ 10,21% du nombre d'actions en circulation avant émission et 9,27% après émission. A titre d'illustration, un actionnaire qui détenait un nombre d'actions représentant 1% du capital d'ABIONYX avant l'émission, représente après l'émission 0,91% du capital social.