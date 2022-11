Abionyx : Cyrille Tupin sur les 5% du capital

(Boursier.com) — Par courriers reçus ce jour par l'AMF, M. Cyrille Tupin a déclaré avoir franchi en hausse, le 18 novembre 2022, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Serfeliz qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Abionyx Pharma et détenir, directement et indirectement, 1 533 001 actions Abionyx représentant autant de droits de vote, soit 5,41% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.