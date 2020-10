Abionyx annonce le succès de son augmentation de capital

(Boursier.com) — Abionyx Pharma annonce la réalisation d'une augmentation de capital de près de 1,86 ME (prime incluse) destinée à renforcer la trésorerie de la société en vue du lancement d'une nouvelle campagne de production pour CER-001 dont l'intérêt s'avère de pouvoir être utilisé dans des indications sévères et sur des traitements de court terme, principalement rénales pour l'instant.

Modalités de l'émission

La Société procède, ce jour, à l'émission de 2.695.648 actions ordinaires nouvelles au prix de 0,69 euro par action (soit une décote de 10% par rapport à la moyenne pondérée des 10 séances de Bourse précédant la décision d'émission du Conseil d'Administration du 2 octobre dernier).

Cette émission représente 12,28% du capital avant la présente émission.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées1, décidée par le Conseil d'Administration du 2 octobre dernier, agissant sur la base de la délégation consentie par l'Assemblée Générale du 29 mai 2020 au terme de sa vingt-quatrième résolution à caractère extraordinaire.

Le montant global de l'augmentation de capital s'élève à 1.859.997,12 euros (dont 134.782,40 euros de montant nominal et une prime d'émission de 1.725.214,72 euros).

Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Calendrier

L'augmentation de capital ayant été ce jour intégralement souscrite et les souscriptions intégralement libérées, le Directeur Général a pris acte de la clôture anticipée de la période de souscription et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur EURONEXT PARIS à partir du 16 octobre prochain.

Le nombre d'actions ainsi émises représente 12,28% du nombre d'actions en circulation avant émission et 10,94% après émission.

Lock-up

L'ensemble des mandataires sociaux souscripteurs à cette augmentation de capital ont consenti de ne pas céder ou négocier les nouvelles actions pendant les six prochains mois.

Objectif de la levée de fonds

L'objectif de cette levée de fonds est de renforcer la trésorerie de la société en vue de pouvoir financer le lancement d'une nouvelle campagne de production du CER-001, la société devant préserver sa trésorerie existante à concurrence d'au moins 5 à 6 millions d'euros en fin d'exercice.

Dans sa volonté de lancer une campagne de production du CER-001, la société est lourdement menacée par les tensions en matière d'approvisionnement dans le contexte COVID. Aussi, la société, soucieuse de se couvrir d'ores et déjà en matières premières pour sa 'supply chain' et désireuse d'anticiper les délais de transfert de technologies pour une relocalisation de sa production en France, devra procéder au paiement préalable de ces matières pour environ 2 ME.

Absence de prospectus

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'émission n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.