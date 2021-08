Abercrombie rate le consensus de revenus

(Boursier.com) — Abercrombie & Fitch, l'enseigne américaine de prêt-à-porter pour les jeunes, a annoncé pour le second trimestre fiscal un bénéfice net de 109 millions de dollars soit 1,69$ par titre, contre 6 millions de dollars sur la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,70$, contre 77 cents de consensus FactSet. En revanche, les ventes ont déçu, à 865 millions de dollars, contre 698 millions un an plus tôt et 879 millions de consensus. Les ventes digitales ont même reculé de 3% en glissement annuel à 376 millions de dollars.