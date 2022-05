Abercrombie & Fitch plonge après son avertissement

(Boursier.com) — Abercrombie & Fitch dévisse avant bourse à Wall Street, alors que le groupe a déploré une perte pour son premier trimestre et livre une guidance très prudente. Sur le trimestre clos, le détaillant américain en vêtements a annoncé une perte nette de 16,5 millions de dollars et 32 cents par titre, contre un bénéfice de 41,8 millions de dollars un an plus tôt. La perte ajustée par action a été de 27 cents, bien plus lourde que prévu. Les ventes ont totalisé 813 millions de dollars, contre 781 millions un an avant. La guidance annuelle a en outre été abaissée.