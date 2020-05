Abercrombie & Fitch plombé par la crise

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Abercrombie & Fitch décroche avant bourse à Wall Street. Le détaillant américain en vêtements et accessoires a en effet publié des résultats inférieurs aux attentes pour le trimestre clos. La perte nette trimestrielle s'est élevée à 244 millions de dollars, soit 3,9$ par titre, contre un déficit de 19 millions de dollars un an plus tôt. La perte ajustée par titre est ressortie à 3,29$, alors que le consensus FactSet était de -1,39$. Les revenus trimestriels se sont écroulés à 485 millions de dollars, contre 734 millions de dollars un an plus tôt et 497 millions de consensus FactSet. Les ventes de la marque Hollister ont décroché de 36% et celles d'Abercrombie de 30%. Les ventes digitales ont tout de même augmenté de 25%. Le groupe a retiré sa guidance financière.