Abercrombie efface le consensus et bascule vers le digital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Abercrombie & Fitch a battu le consensus sur le quatrième trimestre fiscal et indiqué un bon démarrage pour le premier trimestre. Le groupe de distribution de vêtements, qui a fermé plus de 130 magasins en 2020, a réalisé au quatrième trimestre un bénéfice net de 82,4 millions de dollars soit 1,27$ par titre, contre 83,1 millions un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,50$, contre un consensus FactSet de 1,22$. Les revenus ont reculé à 1,12 milliard de dollars, contre 1,18 milliard un an avant et 1,12 milliard de consensus. Les ventes digitales se sont appréciées de 34% et représentent même 54% des ventes annuelles.