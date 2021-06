Abeo / Vogo : lancement commercial prometteur pour VOGOSCOPE

Crédit photo © Abéo / Entre-Prises

(Boursier.com) — Les groupes ABEO et VOGO annoncent les premiers succès commerciaux de leur solution VOGOSCOPE, premier kit " clé-en-main " de captation multi-caméras et de diffusion vidéo Live & Replay destiné aux sports amateurs, aux centres d'entraînement et aux collectivités. VOGOSCOPE permet également au public de suivre les compétitions ne bénéficiant pas d'une captation filmée ou télévisée.

Conformément au plan de marche annoncé par ABEO et VOGO, le déploiement de la solution s'est accéléré début 2021, avec déjà de nombreux succès sur des disciplines sportives variées tant en Indoor qu'en outdoor, dont la signature de contrats avec les CREPS (Centres de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive) de Nantes et d'Île-de-France qui souhaitaient s'équiper de solutions vidéo modernes et connectées dédiées à l'analyse de la performance. Au-delà des centres de formation, des contrats ont également été remportés avec plusieurs clubs professionnels, comme l'équipement du Stade Brutus pour les entraînements et les matchs des Dragons Catalans (Club de rugby à 13 évoluant dans le championnat anglais Super League), le Paris Basket et les Vipers, club de hockey sur glace.

Par ailleurs, grâce à la combinaison de caméras subaquatiques et de surface, la solution VOGOSCOPE est également mise en place pour les entraînements des nageurs de haut niveau, la natation de loisirs et les événements grand public en milieu aquatique, où les solutions vidéo multi-angles offrent aux coachs, nageurs et spectateurs une expérience inédite. Dans ces domaines, le Cercle des Nageurs d'Antibes, mais aussi l'UCPA, futur exploitant du nouveau Stade Nautique de Mérignac (centre de préparation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024), ont choisi la solution VOGOSCOPE.

Fort de ces premiers succès, VOGO et ABEO accélèrent le déploiement mondial de leur offre, en Europe et sur le marché nord-américain.