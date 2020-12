Abeo : une marge d'Ebitda en hausse

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre de l'exercice 2020/21, Abeo enregistre un chiffre d'affaires de 83,8 ME, en retrait de 31,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Abeo a dû faire face aux conséquences d'une crise sanitaire inédite entraînant des variations d'activité exceptionnelles en ce début d'exercice.

L'EBITDA courant du 1er semestre de l'exercice 2020/212 ressort à 8,2 ME, contre 11,7 ME un an auparavant, soit un taux de marge opérationnelle en hausse de 0,2 point à 9,8% du chiffre d'affaires.

Dans un contexte de fort ralentissement de l'activité, la résilience de la rentabilité opérationnelle traduit l'efficacité des mesures mises en oeuvre rapidement dans le cadre du plan de performance afin d'abaisser le point d'équilibre opérationnel.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier net de -2,1 ME et d'une charge d'impôts de -0,3 ME, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2020/21 ressort à -2,3 ME contre 0,4 ME.

L'endettement financier net s'élève quant à lui à 108 ME contre 98,7 ME au 31 mars 2020. Hors IFRS 16, Abeo affiche un gearing de 0,8...