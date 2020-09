Abéo : un partenariat avec la FIBA jusqu'en 2024

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Fédération Internationale de Basket-Ball Amateur (FIBA) renouvelle sa confiance en Abéo, concepteur, fabricant et distributeur d'équipements sportifs et de loisirs. En outre, la marque d'Abéo, Schelde Sports, spécialiste des sports collectifs, a été désignée une nouvelle fois fournisseur officiel mondial jusqu'en 2024.

Cet accord conclu entre Schelde Sports et la FIBA porte sur l'approvisionnement, l'installation et services associés des panneaux de baskets pour l'ensemble des compétitions internationales de haut niveau. Au coeur de ce nouveau partenariat, le Championnat d'Europe en République Tchèque, Géorgie, Italie et Allemagne du 1er au 18 septembre 2022, la Coupe du Monde de Basket-Ball FIBA 2023 qui aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023 et également les épreuves de Basket-Ball des Jeux Olympiques de Paris 2024.

En parallèle de ces compétitions, Schelde Sports et la FIBA travailleront également conjointement afin de proposer de nouveaux produits innovants, aussi bien sur le plan technologique que marketing.

Leader mondial du marché des panneaux de Basket-Ball pour la compétition de haut-niveau avec une présence commerciale dans plus de 60 pays, sur les cinq continents, la marque experte des sports collectifs, Schelde Sports, développe ses propres produits qui combinent design, efficacité et facilité d'utilisation depuis 1892