Abeo : un chiffre d'affaires qui décroche de 26,2%

(Boursier.com) — Abeo réalise au 4ème trimestre 2020/21 un chiffre d'affaires de 44 M, en retrait de 18,5% par rapport à la même période de l'exercice 2019/20, déjà impactée par la crise Covid.

Durant ce trimestre, le maintien de mesures restrictives tant en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France) qu'aux États-Unis a continué d'affecter l'activité. Néanmoins, la dynamique de rebond s'est poursuivie dans les divisions Sport et Vestiaires.

Les prises de commandes au 31 mars 2021 s'élèvent à 171 ME, en retrait de 29,3%. Sur le dernier trimestre 2020/21, le niveau des prises de commandes bénéficie d'un net redressement sur les divisions Sport et Vestiaires permettant au groupe d'afficher un carnet de commandes bien orienté en fin d'exercice.

Sur 12 mois, le chiffre d'affaires est de 174 ME vs. 235,7 ME, soit -26,2%...