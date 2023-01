ABEO : Spieth America désigné pour la première fois fournisseur officiel par la Fédération américaine de gymnastique

(Boursier.com) — ABEO , un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce que sa marque Spieth America rejoint la famille des partenaires de la Fédération américaine de gymnastique (USAG) en tant que fournisseur officiel d'équipements.

Spieth America fournira les équipements de l'équipe nationale et de l'équipe Elite de gymnastique américaine pour les épreuves de gymnastique artistique masculine et féminine, de gymnastique acrobatique et rythmique, de trampoline, de tumbling et de parkour, du niveau développement au niveau Elite.

Spieth, dont la qualité des produits est reconnue dans le monde entier, fera bénéficier la Fédération américaine de gymnastique de son savoir-faire issu d'un track record exceptionnel avec 12 Jeux Olympiques et 90 événements de Championnats du Monde, européens ou canadiens à son compteur.

"Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir Spieth America dans notre famille de partenaires pour la première fois", a déclaré Li Li Leung, Présidente et Directrice Générale de l'USAG.