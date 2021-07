ABEO s'associe avec Jinling Sports pour développer ses ventes en Chine

Crédit photo © Abéo / Entre-Prises

(Boursier.com) — ABEO et Jiangsu Jinling Sports Equipment Co. Ltd. (Shenzhen Stock Exchange code 300651) fournisseur d'équipements et d'accessoires sportifs, annoncent la signature d'un accord pour la création d'une entreprise commune (Joint-Venture). Cette nouvelle société sera en charge de la commercialisation exclusive sur le territoire de Chine continentale des équipements sportifs et de loisirs d'ABEO, couvrant dix marques du Groupe.

Cette Joint-Venture bénéficiera d'une part, de la forte connaissance locale et du réseau de clients de Jinling Sports sur le marché chinois des équipements sportifs tels que les buts de basket-ball, les équipements d'athlétisme et de fitness et d'autre part, de la renommée des marques d'ABEO dans chacune de ses trois divisions.

Jinling Sports et ABEO détiendront respectivement 51% et 49% du capital de la Joint-Venture dont les bureaux seront localisés à Shanghai. Á cette occasion, M. Li Jianfeng, Vice Président de Jinling Sport, sera nommé Président de cette entité, et sera secondé par un Directeur Général désigné par ABEO.

Fondée en 1987 et cotée en Bourse depuis 2017, Jinling Sports est une entreprise d'équipements de sport de haut niveau en Chine qui compte près de 800 salariés et a généré au 31 décembre 2020 un chiffre d'affaires d'environ 60 ME. La société a fourni de nombreux évènements sportifs majeurs internationaux et locaux en Chine tels que les Jeux Olympiques et les Jeux asiatiques.