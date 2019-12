Abéo : résultats semestriels contrastés

Crédit photo © Abéo / Entre-Prises

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre de son exercice 2019/20, Abéo affiche un chiffre d'affaires de 121,9 ME en croissance de 10,8% par rapport à la même période sur l'exercice précédent, soutenu par les divisions Sportainment & Escalade (+49,9%) et Vestiaires (+3,7%). La contribution de la variation de périmètre est de +9,6% (intégration de Fun Spot depuis novembre 2018). Sur cette période, la croissance organique s'élève à +0,9% et reflète une activité impactée par le repositionnement de Cannice (Chine) aux standards de production du groupe et un attentisme lié au Brexit dans les filiales anglaises. Au 30 septembre 2019, l'EBITDA courant est en progression et ressort à 11,7 ME contre 9,9 ME, amplifié de +3 ME par l'application de la norme comptable IFRS 16. Hors impact IFRS 16, l'EBITDA courant est en retrait à 8,7 ME. Néanmoins, comme anticipé, la rentabilité opérationnelle, hors impact IFRS 16, se redresse de 0,6 point à 7,1% par rapport au 2nd semestre 2018/19 (6,5%).

Après prise en compte du coût de l'endettement de -1,4 ME (-1,1 ME hors impact IFRS 16), d'un résultat de change positif de 0,1 ME et d'une charge d'impôts de -2,2 ME, le résultat net part du groupe semestriel ressort à 0,4 ME (0,5 ME hors impact IFRS 16). Sur le 1er semestre 2019/20, le résultat net part du Groupe comprend une charge d'impôt différé non récurrente de 0,6 ME accentuée par la non-activation de certains déficits fiscaux. Hors effets non récurrents (charge d'amortissements de Fun Spot, fermeture d'un centre en Espagne et impacts fiscaux), le résultat net part du groupe (hors IFRS 16) atteindrait 2 ME.

Au 30 septembre 2019, Abéo bénéficie d'une trésorerie disponible de 16 ME. L'endettement financier net s'élève à 117 ME (incluant un impact de +26,5 ME lié à l'application de la norme IFRS 16) contre 80,2 ME au 31 mars 2019.

Fort des prises de commandes au 30 septembre 2019 qui s'élèvent à 125,8 ME, en progression de +11,6% et de la montée en puissance attendue de Fun Spot, Abéo anticipe, hors nouvelle croissance externe, un chiffre d'affaires compris entre 250 et 260 ME au 31 mars 2020, soit 14,6% de croissance annuelle moyenne depuis 4 ans. Par ailleurs, Abéo poursuit ses actions d'amélioration de la performance qui visent à redresser la marge opérationnelle courante au second semestre 2019/20.