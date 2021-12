ABEO renforce son engagement en matière de RSE

(Boursier.com) — ABEO , un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs annonce la création d'un nouveau Comité spécialisé, chargé d'assister le Conseil d'Administration dans le suivi des questions de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).

Dans le prolongement des engagements pris par ABEO dans ce domaine depuis de nombreuses années, le Comité RSE aura pour mission de veiller à ce que le Groupe anticipe au mieux les enjeux, opportunités et risques extra-financiers associés à son activité afin de promouvoir une création de valeur responsable. Il émettra des recommandations sur la politique et les réalisations du Groupe en la matière.

Ainsi, le Conseil pourra s'appuyer sur les travaux de ce nouveau Comité pour les sujets relevant de la stratégie en matière de RSE et de sa mise en oeuvre. Il sera présidé par Manuela Borella, administratrice indépendante et composé de Jean Ferrier, administrateur et Directeur Général Adjoint du Groupe, Marc Olivier StraussKahn, administrateur indépendant, Agnès Tixier, représentante du Crédit Mutuel Equity SCR et Cédric Weinberg, représentant du Fonds Nobel.