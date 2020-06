Abeo renforce son Conseil d'Administration

Abeo renforce son Conseil d'Administration









Crédit photo © Abéo / Entre-Prises

(Boursier.com) — Abeo, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce que son Conseil d'Administration s'enrichit de compétences supplémentaires et indépendantes.

Le Conseil d'Administration a ainsi coopté Manuela Borella en qualité d'administratrice en remplacement de Liz Musch qui a démissionné de son poste afin de s'installer aux États-Unis. La cooptation de Manuela Borella sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale du 28 juillet 2020.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a également nommé Marc-Olivier Strauss-Kahn en qualité de censeur, dans la perspective de soumettre sa candidature en tant qu'administrateur à la prochaine Assemblée Générale du 28 juillet 2020.

Conformément aux critères fixés par le Code de gouvernance Middlenext, Manuela Borella et Marc-Olivier Strauss-Kahn auront la qualité d'administrateurs indépendants.

Manuela Borella, est Vice President Plant Based Acceleration - Specialised Nutrition du Groupe DANONE. Elle a démarré sa carrière au sein du Groupe DANONE en charge du marketing en Espagne et en France puis a pris, en 2009, la direction de la stratégie du Groupe et a été, en parallèle, directrice de cabinet du Comité Exécutif pendant 8 ans.

Durant les 3 dernières années, Manuela a dirigé l'Accélérateur Innovation du Groupe, rôle qui lui a permis d'investir dans différents Fonds d'Investissement ainsi que de tisser des relations fortes avec l'écosystème des start-ups.

Manuela (44 ans) est italienne, diplômée d'économie politique de l'Université de Bocconi de Milan et vit à Paris.

Marc-Olivier Strauss-Kahn, est Directeur Général honoraire de la Banque de France, après y avoir été nommé Directeur Général des Statistiques, des Études et des Relations internationales pour la première fois en 2001.

Entré à la BDF en 1978, il y a été successivement chercheur, prévisionniste, conseiller et manager, représentant la France dans diverses instances internationales. Il a également travaillé au FMI (Fonds Monétaire International), l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique), l'embryon de la BCE (Banque centrale européenne), la BRI (Banque des Règlements internationaux), la FED (Réserve fédérale américaine) et la BID (Banque Interaméricaine de Développement).

Marc-Olivier (66 ans) est diplômé de l'ESSEC Grande Ecole, d'Économétrie à Paris I-Sorbonne, de Sciences Po Paris, d'Économie Publique à Paris X-Nanterre et de l'Université de Chicago.

"Je remercie chaleureusement Liz Musch pour son implication et sa contribution aux cours des quatre dernières années au sein du Conseil d'Administration. Les membres du Conseil se joignent à moi pour lui souhaiter le meilleur pour sa nouvelle vie outre-Atlantique" commente Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Manuela Borella et Marc-Olivier Strauss-Kahn. Leur expérience internationale, leur vision stratégique, la diversité de leurs profils et leur indépendance seront des atouts précieux pour accompagner le développement du Groupe et pour relever les défis futurs."