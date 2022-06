Abeo : rebond des résultats annuels

(Boursier.com) — Abeo réalise un bon exercice 2021/22 avec un chiffre d'affaires qui ressort en forte hausse de 18% à 205,3 ME, marquant un rebond significatif par rapport à l'exercice précédent qui avait été fortement impacté par la crise sanitaire.

L'EBITDA courant 2021/22 ressort à 26,4 ME, en progression de 37,8%, soit un taux de marge opérationnelle en hausse de 1,8 point à 12,8% du chiffre d'affaires. Comparé à l'exercice pré-crise 2019/20, le taux de marge d'EBITDA courant du Groupe ressort en amélioration de 3,4 points.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 15,1 ME vs. 8 ME un an auparavant en progression de 88,6%, soit 7,4% du chiffre d'affaires en amélioration de 2,8 points.

Abeo affiche un bénéfice net part du Groupe 2021/22 de 7,2 ME contre une perte de 0,6 ME sur l'exercice précédent.

L'endettement financier net, en baisse de 10,4 ME, s'élève à 80,5 ME pour des capitaux propres de 105,8 ME au 31 mars 2022.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 19 juillet 2022 un dividende de 0,40 Euro par action au titre de l'exercice 2021/22.

Avec des prises de commandes bien orientées, Abeo est confiant dans le maintien de son développement commercial à un rythme soutenu sur l'exercice 2022/23. Ainsi, la société vise une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres. De plus, grâce à la pérennité des actions entreprises pendant la crise sanitaire, le groupe s'attèlera à réaliser un niveau de performance opérationnelle solide dans un contexte de croissance.