Abeo publie un chiffre d'affaires sur 9 mois en croissance de +7,5%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ABEO a réalisé un 3ème trimestre au titre de l'exercice 2019/20, en progression de +1,3% à 59,8 ME, incluant une variation de périmètre de +1,1% à travers la contribution de Fun Spot aux États-Unis (1 mois). L'évolution organique s'établit à -0,5% et les effets de change à +0,7%. A l'image du premier semestre, le troisième trimestre est resté marqué par le repositionnement de marché de Cannice en Chine, l'attentisme lié au Brexit dans les filiales anglaises et surtout par une transformation plus lente qu'anticipée des commandes ouvertes de Fun Spot en chiffre d'affaires.

Les prises de commandes au 31 décembre 2019 s'élèvent à 183,3 ME, en progression de +7,6% (-1,2% en organique, +8,4% en croissance externe et +0,4% d'effets de change).

La Division Sport reste impactée par le repositionnement de Cannice (arrêt d'activités non stratégiques) mais réalise néanmoins une progression de ses ventes de +2,5% sur le 3ème trimestre (+1,9% en organique) confirmant ainsi la reprise d'une bonne dynamique notamment portée par les activités de Gymnastique. En Chine, la nouvelle organisation industrielle est effective et le redéploiement de la force de vente vers les nouvelles activités (Gymnastique et éducation physique) se poursuit. Les premiers effets sont attendus sur le prochain exercice.

La performance de la Division Sportainment & Escalade en retrait de 4,6% reflète toujours un mix produit défavorable, avec une dynamique de croissance pour les murs d'escalade alors que l'escalade ludique est impactée par un marché très concurrentiel. La Division est également affectée par le faible niveau d'activité de sa filiale Fun Spot aux Etats-Unis qui ne reflète pas encore son potentiel commercial sur le marché.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la Division Vestiaires reste bien orienté, en croissance de +5%, reflet d'une bonne dynamique sur l'ensemble des activités. Ainsi, à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2019/20, le chiffre d'affaires d'ABEO s'élève à 181,7 ME en progression de +7,5% dont 0,4% de croissance organique (effet de change favorable de 0,4%).

Perspectives 2019/20 : des prises de commandes sur 9 mois en hausse de 7,6%

Dans un contexte d'activité irrégulière d'un trimestre à l'autre, le Groupe anticipe que son chiffre d'affaires au 31 mars 2020 sera légèrement en deçà de l'objectif précédemment annoncé compris entre 250 et 260 ME.

Sur le long terme, ABEO reste confiant dans sa stratégie de développement.

Prochain communiqué le 18 mai 2020 avant bourse avec le Chiffre d'affaires annuel 2019/20.