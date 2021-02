Abeo : poursuite de la reprise pour les divisions Sport et Vestiaires

(Boursier.com) — Sur le 3ème trimestre de l'exercice 2020/21, ABEO a réalisé un chiffre d'affaires de 46,2 ME en retrait de 22,8% (-21,8% à taux de change constants) par rapport au 3ème trimestre de l'exercice 2019/20. Durant cette période, le Groupe a continué d'évoluer dans un environnement de marché dégradé par le renforcement des mesures de confinement au cours du trimestre. Néanmoins, ABEO a rapidement adapté son organisation ce qui a permis d'atteindre un niveau d'activité proche de celui du trimestre précédent (49 ME) et bien supérieur à celui du 1er trimestre (34,8 ME).

Le niveau d'activité de la division Sport ressort en hausse de 1 ME par rapport à celui du trimestre précédent, cette dynamique positive est notamment constatée pour les activités de gymnastique, alors que ces dernières avaient affiché un fort recul en début d'exercice.

La division Sportainment & Escalade continue de subir plus sévèrement les effets du contexte sanitaire accentués par les nouvelles périodes de confinement mises en place au cours du trimestre. Aux Etats-Unis, l'activité est fortement marquée par une triple crise, sanitaire, économique et politique.

La division Vestiaires poursuit son redressement et affiche un taux de croissance positif sur le mois de décembre en France et en Allemagne.

Ainsi, à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2020/21, le chiffre d'affaires d'ABEO s'élève à 130 ME, en repli de 28,5% (-27,9% à taux de change constants) par rapport à la même période l'année dernière.

Tendances et perspectives

Les prises de commandes au 31 décembre 2020 s'élèvent à 126,1 ME, en retrait de 31,2% (-30,8% à taux de change constants) sur neuf mois, lié au choc pandémique. Au 3ème trimestre, celles-ci restent proches de la performance du 2ème trimestre (-25%) et affichent notamment un net rebond sur la division Sport et la division Vestiaires.

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la pandémie, la visibilité sur le retour à une activité plus normale reste faible et ABEO poursuit le déploiement de son plan de performance afin de préserver sa rentabilité et optimiser la génération de trésorerie, sans altérer sa capacité de rebond.

La résilience de la performance opérationnelle du 1er semestre 2020/21 (marge d'EBITDA courant de 9,8%) permet au Groupe de rester confiant dans l'atteinte de son objectif d'abaisser significativement le point d'équilibre opérationnel.

Prochain communiqué, le 17 mai 2021 après bourse Chiffre d'affaires annuel 2020/21.