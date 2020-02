ABEO : Olivier Estèves renforce sa participation au capital

(Boursier.com) — ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce ce jour qu'Olivier Estèves, Président-Directeur Général du Groupe, renforce sa position d'actionnaire de référence et réaffirme ainsi son engagement total au sein du Groupe ABEO.

Ce renforcement capitalistique s'est traduit par la cession par Vesta CV, société contrôlée par Jacques Janssen, d'un peu plus de 50% de sa participation, soit 7,19% du capital et 4,35% des droits de vote d'ABEO1 au profit de la société Jalénia, contrôlée par Olivier Estèves, au prix de 17,84 euros par action.

Jacques Janssen était (par le biais des sociétés contrôlées par ce dernier) rentré au capital du Groupe en 2014, à l'occasion de l'acquisition de la société Janssen-Fritsen par le Groupe ABEO. Cette étape a représenté une phase majeure dans l'histoire du Groupe lui ayant permis d'accélérer son développement à l'international. Après une intégration réussie de l'ensemble des équipes de Janssen-Fritsen, Jacques Janssen a souhaité réduire partiellement sa participation au capital d'ABEO afin de se consacrer à des projets personnels. Néanmoins, Jacques Janssen reste Administrateur et actionnaire de référence d'ABEO, réaffirmant ainsi son soutien dans

ce nouveau cycle de développement du Groupe et assure sa pleine confiance au management d'ABEO.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO a déclaré : "Le renforcement de ma participation au sein du capital d'ABEO témoigne de ma forte conviction dans le modèle de développement du Groupe et de ma volonté de poursuivre l'aventure entrepreneuriale en inscrivant la réussite d'ABEO sur le long terme. D'une certaine manière, cette opération marque la fin d'une étape extrêmement riche pour ABEO, génératrice de forte croissance pour nos trois divisions. Nous comptons clairement parmi les leaders mondiaux sur nos marchés et sommes reconnus comme tels sur tous les continents. Entouré d'une équipe de management de confiance au sein du COMEX, expérimentée et bien consciente des priorités du présent comme des enjeux de long terme, je reste déterminé à insuffler une nouvelle dynamique créatrice de valeur et suis fier de contribuer à l'écriture d'un nouveau chapitre de l'histoire d'ABEO".

Cette opération s'inscrit dans le contexte d'une action de concert au sens de l'article L.233-10 du code de commerce, existante entre Olivier Estèves et Jacques Janssen et leurs sociétés holding respectives, les sociétés Jalénia et Vesta CV, telle que décrite dans le Document d'Enregistrement Universel (URD) au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 sous le numéro D.19-0803.

L'opération porte la participation de Jalénia à 47,87% du capital et 53,65% des droits de vote d'ABEO1 et la participation de Vesta CV à 7,13% du capital et 4,32% des droits de vote d'ABEO. La participation du concert quant à elle, reste inchangée (55,01% du capital et 57,98% des droits de vote).

Le franchissement à la hausse par la société Jalénia du seuil de 50% des droits de vote, ainsi que le franchissement à la baisse par la société Vesta CV des seuils de 10% du capital et de 5% des droits de vote de la société, feront l'objet de déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers et de la société ABEO, conformément à la réglementation applicable.