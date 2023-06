Abeo : les résultats sont impactés par des effets de change défavorables

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2022-2023, Abeo réalise un chiffre d'affaires de 238,8 millions d'euros en forte hausse de 16,3% (+12,6% en organique) en ligne avec les objectifs annoncés. Pour la deuxième année consécutive, les 3 divisions du groupe sont en croissance : +22% pour le Sport, +8,4% pour le Sportainment & Escalade et +12,4% pour les Vestiaires.

Porté par la reprise d'activité et par une bonne maîtrise des charges opérationnelles, l'Ebitda courant 2022-2023 ressort à 27,5 ME, en progression de 4,1%, soit un taux de marge de 11,5% du chiffre d'affaires, en retrait contenu de 1,3 point par rapport à l'exercice 2021-2022 dans un contexte inflationniste et un marché du recrutement tendu.

Comparé à l'exercice 2019-2020 pré-crise sanitaire, le taux de marge d'Ebitda courant du Groupe ressort en amélioration de 2,1 points confirmant les effets durables du plan de performance.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements (-12,2 ME dont -5,6 ME liés à la norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant s'établit à 15,2 ME, en hausse de 0,5%, soit 6,4% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel s'établit à 14,6 ME en 2022/23 en progression de 3% par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice net part du Groupe de la période ressort à 6,7 ME (7,2 ME sur l'exercice précédent), impacté notamment par des effets de change défavorables (-1,1 ME contre +0,6 ME en 2021/22).

Situation financière saine

Au cours de l'exercice 2022-2023, Abeo a dégagé une marge brute d'autofinancement largement positive à 27,2 ME. Au 31 mars 2023, Abeo dispose d'une trésorerie disponible de 31,6 ME. L'endettement financier net s'élève à 87,1 ME (53,1 ME hors IFRS 16) pour des capitaux propres de 111,2 ME (112,4 ME hors IFRS 16). Ainsi, hors IFRS 16, ABEO affiche un gearing de 0,47 et un ratio de levier maîtrisé de 2,4.

Dividendes

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 18 juillet 2023 la distribution d'un dividende de 0,33 euro par action au titre de l'exercice 2022-2023.

Evolution du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de la société Crédit Mutuel Equity SCR, représentée par Mme Agnès Tixier, de son mandat d'administrateur avec effet du 6 juin.

Le Conseil a remercié Agnès Tixier pour le travail accompli durant son mandat. Le Conseil d'Administration d'Abeo se compose désormais de 7 administrateurs, dont 3 administrateurs indépendants.

Perspectives

L'activité commerciale au 31 mars 2023 est dynamique, avec des prises de commandes bien orientées qui s'élèvent à 238,6 ME, en progression de 7,2% par rapport à l'exercice précédent. Ainsi, Abeo est confiant dans le maintien de son développement commercial à un rythme soutenu sur l'exercice 2023-2024, avec en ligne de mire la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024 où Abeo sera présent au travers de 3 de ses marques : Gymnova (Gymnastique), EP (Escalade) et Schelde Sports (Basket-Ball).

Tout en prenant en compte l'environnement inflationniste persistant, le Groupe réaffirme ses priorités :

- maintien d'un niveau de performance opérationnelle solide dans un contexte de croissance,

- génération de free cash-flows résultant à la fois de la croissance attendue de la capacité d'autofinancement et d'un retour à un niveau plus normatif du Besoin en Fonds de Roulement.

Le Groupe compte poursuivre sa stratégie de création de valeur associant croissance organique et acquisitions ciblées afin de consolider ses parts de marché, de compléter son portefeuille de marques et de conquérir de nouveaux segments.