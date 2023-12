Abeo : le résultat net revient à 2,5 ME

(Boursier.com) — Pour l'ensemble du 1er semestre 2023/24, le chiffre d'affaires d'Abeo s'élève à 123,5 ME, en croissance organique de 5,3%.

L'EBITDA courant du 1er semestre 2023/24 ressort stable à 13,7 ME, soit un taux de marge à 11,1% en léger retrait de 0,6 point par rapport au 1er semestre 2022/23.

Le bénéfice net part du Groupe ressort en nette baisse à 2,5 ME au 1er semestre 2023/24 vs. 5,4 ME...

Au 30 septembre 2023, ABEO bénéficie d'une trésorerie de 13 ME.

L'endettement financier net ressort à 111,1 ME pour des capitaux propres de 111,9 ME.