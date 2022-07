Abéo finalise l'acquisition de BigAirBag

(Boursier.com) — Abéo a finalisé l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote de la société hollandaise HaTo World BV (BigAirBag), spécialisée dans le domaine des aires de réception gonflables.

L'accord conclu entre Abéo et Huting Company BV, actionnaire unique de BigAirBag, porte sur l'acquisition de 70% des actions de BigAirBag.

Le protocole d'accord signé le 13 juin comporte un complément de prix indexé sur les performances du premier exercice réalisé post intégration et un accord de promesses de vente et d'achat croisées portant sur les 30% restants du capital. Cette acquisition est financée sur fonds propres par voie de paiement en numéraire à hauteur de 64% et par paiement en titres Abéo à hauteur de 36%.

Ainsi, Abéo a procédé, le 11 juillet, à une augmentation de capital de 499.980,39 euros, prime d'émission incluse, par l'émission de 29 094 actions ordinaires nouvelles de 0,75 euro de valeur nominale chacune. Ces actions ont été intégralement souscrites par la société Huting Company B.V., actionnaire unique de BigAirBag.

Le prix d'émission des actions nouvelles, prime d'émission incluse, a été fixé à 17,185 euros par action et a été déterminé par référence à la moyenne du cours de bourse, pondérée par les volumes, de trente jours de bourse précédent la signature du protocole d'accord. Ce prix fait ressortir une décote de 8,4% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la société sur le marché Euronext Paris des 3 dernières séances de bourse,

Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et seront admises aux négociations sur Euronext Paris le 13 juillet, sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0013185857.

A l'issue de cette opération, le capital social d'Abéo s'élève à 5.657.478,75 euros, divisé en 7.543.305 actions de 0,75 euro de valeur nominale. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital avant cette opération ressort à 0,99% post opération.