Abéo et Vogo créent une joint-venture

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Abéo et Vogo ont signé un accord relatif à la création d'une joint-venture pour déployer à l'échelle mondiale VogoSCOPE, 1er kit clé-en-main de captation multi-caméras et de diffusion vidéo Live & Replay. Cette signature fait suite à l'accord de partenariat signé en 2019 entre les deux groupes, dont la vocation était de bâtir une offre de rupture basée sur la technologie de Vogo et à destination des clients des marques d'Abéo associées aux divisions "Sport" (Gymnova, Spieth, Janssen-Fritsen, Schelde, Bosan...) et "Sportainment & Climbing" (Entre-Prises, Clip'n Climb, Fun Spot...).

VogoSCOPE est né de l'association des expertises des deux groupes : la maîtrise des technologies vidéo côté Vogo, et la connaissance pointue du marché mondial des équipements et des infrastructures sportives côté Abéo. Ce kit cible en priorité les sports amateurs et les centres d'entraînement qui souhaitent aujourd'hui s'équiper d'outils vidéo faciles à mettre en oeuvre et polyvalents pour leur staff sportif (amélioration de la performance des athlètes), mais aussi pour permettre au public (parents, amis, proches) de suivre à distance les compétitions ne bénéficiant pas d'une captation filmée ou télévisée. L'offre VogoSCOPE intègre ainsi une solution "Place Virtuelle", permettant aux organisateurs de manifestations de vendre des tickets aux spectateurs qui ne peuvent pas assister aux événements sur place (jauges réduites ou huis-clos, parents voulant suivre la compétition de leurs enfants à distance, ...). Les utilisateurs de la "Place Virtuelle" peuvent suivre l'évènement depuis chez eux en profitant de fonctionnalités étendues : plusieurs angles de vue, replay instantané, ralenti, zoom, mais aussi option d'enregistrement de ses propres clips avec partage sur les réseaux sociaux. VogoSCOPE constitue ainsi un levier attractif de notoriété pour des sports ou des événements insuffisamment relayés médiatiquement et dans le contexte sanitaire actuel.

L'offre a déjà été validée par plusieurs succès commerciaux : l'équipement des terrains de la Halle sportive de la Tony Parker Adéquat Academy (Lyon), du Cercle des Nageurs d'Antibes, du Montpellier Beach Volley ainsi que, la Fédération Française de Surf et de la Fédération Française de Danse avec des kits nomades dédiés à la performance des athlètes.

La joint-venture, nommée VogoScope, sera constituée sous forme de société par actions simplifiée et détenue à 51% par Abéo et à 49% par Vogo.

Christophe Carniel, Président Directeur Général de Vogo, en assurera la Présidence et Olivier Estèves, Président Directeur Général d'Abéo, la Direction Générale. Sous leur Direction, une équipe commerciale et technique associant le savoir-faire technologique de Vogo et le réseau commercial d'Abéo assurera le déploiement mondial de la solution, qui era initié dès le 1er trimestre 2021. En Europe, la France, le Benelux et l'Allemagne seront les premiers pays ciblés, avant de considérer un développement sur le marché britannique. Le développement de la clientèle nord-américaine est également planifié dès janvier 2021, avant d'envisager dans un second temps le déploiement de l'offre en Asie, notamment en Chine.

VogoSCOPE bénéficiera de l'étendue de la base de clientèle d'Abéo et de la force de son réseau avec 12 filiales et des ventes réalisées dans plus de 100 pays.