Abeo et sa marque GYMNOVA rejoignent le cercle des Supporteurs Officiels des JO de Paris 2024

(Boursier.com) — ABEO , un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, et le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont fiers d'annoncer leur partenariat. GYMNOVA, marque du Groupe ABEO et fournisseur officiel des épreuves de gymnastique, devient ainsi, Supporteur Officiel du plus grand événement sportif mondial, dans la catégorie des équipements de gymnastique. "Paris réussis" pour GYMNOVA, qui à l'occasion de cet évènement sportif planétaire, sera présente sur l'ensemble des disciplines gymniques : gymnastique artistique, gymnastique rythmique et trampoline.

Fort d'une longue expérience acquise aux travers des plus grandes compétitions sportives internationales en tant qu'équipementier, ABEO apportera tout son savoir-faire pour cet évènement extraordinaire. En plus de 60 ans d'histoire, ABEO et ses marques phares, dont Gymnova, ont su relever à chaque évènement sportif un grand nombre de défis en concevant et installant avec succès les équipements nécessaires au bon déroulement des épreuves et à la sécurité et la performance des athlètes.

100 ans après les premiers Jeux Olympiques en France, ABEO est particulièrement fière de contribuer à cet évènement planétaire. Les collaborateurs du Groupe sont pleinement engagés pour que ces Jeux soient un véritable succès, avec pour priorité d'augmenter la pratique sportive du plus grand nombre.