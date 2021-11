ABEO enregistre son meilleur trimestre en volume depuis le début de la crise du Covid-19

(Boursier.com) — Au titre du 2ème trimestre de l'exercice 2021/22, ABEO poursuit sa reprise d'activité et enregistre son meilleur trimestre en volume depuis le début de la crise Covid-19, atténué par une base de comparaison exigeante. En effet, lors du 2ème trimestre de l'exercice précédent, l'activité avait bénéficié d'un effet rattrapage à la suite de la première période de confinement liée à la crise sanitaire Covid-19. Ainsi, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021/22 s'établit à 51,7 ME en progression de +5,4% (4,8% à taux de change constant).

La performance de la division Sport, en croissance de +10,6% sur le trimestre, est principalement portée par les activités de gymnastique. La division Sportainment & Escalade, en retrait limité de 4,8%, retrouve un volume d'activité en progression séquentielle (+27,3% par rapport au trimestre précédent) constatant toujours une dynamique de reprise sur son coeur de métier. Enfin, le chiffre d'affaires trimestriel de la division Vestiaires reste bien orienté, en hausse de +5,6%.

Ainsi, à l'issue du 1er semestre 2020/21, le chiffre d'affaires d'ABEO s'élève à 95,6 ME en progression de +14,1% (+13,8% à taux de change constant) par rapport à la même période l'année dernière, tiré par le rebond d'activité dans les divisions Sport et Vestiaires.

Perspectives 2021/22 favorables

Sur le second semestre 2021/22, ABEO bénéficiera d'un carnet de commandes consolidé par des prises de commandes qui s'élèvent à 104,4 ME au 30 septembre 2021, en forte hausse de +25,7%. Celles-ci progressent sur l'ensemble des divisions avec une inflexion de tendance marquée sur le marché du Sportainment aux États-Unis.

Fort du maintien des effets du plan de performance et d'une activité commerciale bien orientée, le Groupe demeure confiant dans sa capacité à bénéficier d'une bonne dynamique accompagnée d'une solide performance opérationnelle. ABEO reste néanmoins vigilant sur l'évolution de la pandémie et prudent au vu de la crise mondiale inédite et persistante en matière d'approvisionnement et de tensions sur les prix des matières premières.

Les marques ABEO toujours en première ligne

Après plus de 40 ans d'expérience au service de la gymnastique, GYMNOVA sera à nouveau l'équipementier officiel des Championnats du Monde de Gymnastique Artistique à Liverpool en 2022. Ce partenariat récompense une nouvelle fois la qualité des produits et le savoir-faire Made In France du Groupe. Au total, 550 gymnastes de 75 pays participeront à l'événement mondial à la M&S Bank Arena, qui se déroulera du 29 octobre au 6 novembre 2022.

GYMNOVA a également été sélectionnée pour équiper trois autres évènements majeurs de la discipline en 2022 : deux Coupes du Monde qui se dérouleront au Caire au printemps et à Paris à l'automne ainsi que les jeux du Commonwealth qui auront lieu à Birmingham pendant l'été.

La marque EP sera également à l'honneur et accompagnera dans les prochains mois les Coupes du Monde d'escalade de Salt Lake City et de Villars.

L'accord conclu entre Schelde Sports et la FIBA permettra également à la marque d'équiper le Championnat d'Europe en République Tchèque, Géorgie, Italie et Allemagne du 1er au 18 septembre 2022, la Coupe du Monde de Basket-Ball FIBA 2023 qui aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023 et également les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Prochain communiqué, le 8 décembre 2021 après bourse, avec les résultats semestriels 2020/21.