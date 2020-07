Abéo : du nouveau au Conseil d'Administration

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Abéo a approuvé l'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration, à l'exception de la 26e résolution.

L'Assemblée générale mixte a notamment :

- ratifié la cooptation de Mme Manuela Borella comme membre du Conseil d'Administration pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022 ;

- désigné Marc-Olivier Strauss-Kahn en qualité d'Administrateur, pour une durée de 3 années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 ;

- approuvé le renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration de Mme Marine Charles, Jean Ferrier, BPI France Investissement et du Fonds Nobel pour une durée de 3 ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023.

L'expérience internationale, la vision stratégique, la diversité de leurs profils et l'indépendance de Manuela Borella et Marc-Olivier Strauss-Kahn seront des atouts précieux pour accompagner le développement du Groupe et pour relever les défis futurs , commente le Conseil d'Administration d'Abéo.

Le Conseil d'Administration d'Abéo se compose comme suit :

- OIivier Estèves, Président-Directeur Général

- Manuela Borella, Administratrice indépendante

- Marine Charles, Administratrice indépendante

- Jean Ferrier, Directeur Général Adjoint (salarié)

- Emmanuelle Gervais, représentante Bpifrance

- Jacques Janssen, fondateur Janssen Fritsen

- Blandine Roche, représentant Crédit Mutuel Equity SCR

- Marc-Olivier Strauss-Kahn, Administrateur indépendant

- Cédric Weinberg, représentant Fonds Nobel.