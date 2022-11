Abeo : croissance interne soutenue

(Boursier.com) — La bonne dynamique d'activité chez Abeo s'est poursuivie au cours du 2ème trimestre 2022/23, la société enregistrant un chiffre d'affaires de 61,8 ME, en hausse de 19,5%, incluant un effet périmètre lié à l'intégration des dernières

acquisitions, Eurogym1 et BigAirBag2 de +3,6% et un effet de change favorable de 2,9%.

Les trois divisions ont continué à tirer la croissance organique du 2ème trimestre 2022/23, restée soutenue à 13% et malgré une activité en Asie toujours freinée par les contraintes imposées par la pandémie.

Au vu de ce bon niveau d'activité, Abeo reste confiant dans sa capacité à délivrer une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres, tout en restant vigilant face aux tensions inflationnistes qui nécessitent de trouver le juste équilibre entre volume et performance opérationnelle.