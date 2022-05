Abeo : chiffre d'affaires en progression de 18% à 205,3 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2021/22 d'Abeo est ressorti en progression de 18% à 205,3 ME avec une excellente dynamique commerciale. La nette amélioration se retrouve également au niveau des prises de commandes cumulées au 31 mars 2022 qui s'élèvent à 222,5 ME en forte hausse de 30,1% et en accélération sur le second semestre 2021/22.

Ainsi, au regard du bon niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'année 2021/22 associé aux effets pérennes du plan de performance mis en place durant la crise, le groupe anticipe une solide rentabilité opérationnelle pour l'exercice clos le 31 mars 2022. ABEO reste néanmoins vigilant sur l'évolution de la pandémie et prudent au vu de la crise mondiale inédite et persistante en matière d'approvisionnements et de tensions sur les prix des matières premières.

La Fédération Internationale d'Escalade (IFSC) prolonge son partenariat avec EP jusqu'en 2024

Forte d'une relation établie avec la Fédération Internationale d'Escalade (IFSC) de longue date en tant que partenaire exclusif pour les murs d'escalade, la reconnaissance de l'expertise d'EP est de nouveau confirmée.

Les compétitions d'escalade ont progressé ces dernières années pour devenir un sport reconnu dans le monde entier, et EP est fière de faire partie de cette évolution en continuant de proposer de nouveaux produits et solutions pour améliorer l'entraînement et les performances des athlètes, tout en ayant une offre pour le plus grand nombre.

Prochain communiqué, le 8 juin 2022 après bourse avec les résultats annuels 2021/22.