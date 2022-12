Abéo : bonne tenue des résultats semestriels

(Boursier.com) — Au terme de ce 1er semestre 2022-2023, Abéo réalise un chiffre d'affaires en forte hausse de 23,2% (+17,6% en organique) à 117,8 millions d'euros. Il est en ligne avec les attentes d'Abéo. La croissance est portée par l'ensemble des zones géographiques et en particulier en Amérique du Nord où le groupe enregistre des gains de parts de marché.

L'Ebitda courant du 1er semestre 2022-2023 ressort à 13,8 ME, en progression de +8% par rapport au 1er semestre 2021-2022, soit un taux de marge à 11,7% du chiffre d'affaires, en retrait contenu de 1,7 point par rapport au 1er semestre 2021-2022. Comparé à l'exercice pré-crise 2019-2020, le taux de marge d'Ebitda courant du 1er semestre ressort en amélioration de 2,4 points grâce aux effets pérennes du plan de performance.

Le résultat opérationnel s'établit à 7,9 ME sur le 1er semestre 2022-2023, en forte amélioration de +15,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le bénéfice net part du Groupe de la période ressort en forte hausse, passant de 3,1 ME en 2021 à 5,4 ME au 30 septembre 2022 (+71,1%).

Au 30 septembre 2022, les flux de trésorerie d'exploitation ressortent négatifs à -11,8 ME, résultant d'une marge brute d'autofinancement après impôts positive de 13,9 ME (en amélioration de 2,4 ME) et d'une hausse du Besoin en Fonds de Roulement de 22,2 ME.

Au 30 septembre, Abéo bénéficie d'une trésorerie disponible de 37,8 ME.

L'endettement financier net ressort à 99 ME (67,5 ME hors IFRS 16) pour des capitaux propres de 115,5 ME.

Tendances et perspectives

Dans un contexte incertain sur l'évolution de l'économie mondiale, Abéo bénéficie de prises de commandes solides à fin septembre 2022 qui s'élèvent à 113,8 ME, en augmentation de 9% (+4,3% en croissance organique, +2,7% en croissance externe et +2,1% d'effets de change).

L'amélioration significative des free cash-flows sera une priorité du second semestre de l'exercice 2022-2023, sous l'effet attendu d'un retour à un niveau plus normatif du Besoin en Fonds de Roulement.

Enfin, à l'issue du 1er semestre 2022-2023, Abéo confirme son objectif de réaliser un niveau de performance opérationnelle solide dans un contexte de croissance organique attendue à 2 chiffres.

"La bonne tenue de nos résultats du 1er semestre 2022 dans un contexte difficile, marqué par les pressions inflationnistes, la pénurie de matières premières, et les mesures de confinement en Chine, reflète notre capacité à surmonter les défis majeurs de la période et l'engagement au quotidien de nos équipes", commente Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'Abéo, qui conclut : "Forts de notre positionnement sur des marchés structurellement porteurs, nous réitérons notre confiance sur notre capacité à réaliser une nouvelle année de croissance tout en conservant un niveau de rentabilité opérationnelle élevé".