Abeo : amélioration des résultats

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Abeo sur le premier semestre de l'exercice en cours ressort en croissance de 14,1% par rapport au premier semestre 2020/21, à 95,6 ME.

Porté par la reprise d'activité et par les effets pérennes du plan de performance qui a permis d'abaisser le point mort de plus de 20% sur l'exercice précédent, l'EBITDA courant du premier semestre de l'exercice 2021/22 ressort à 12,8 ME, contre 8,2 ME un an auparavant, soit un taux de marge opérationnelle en hausse de 3,6 points à 13,4% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant progresse de +174,3% à 7,2 ME vs. 2,6 ME un an auparavant. Le taux de marge a plus que doublé et s'établit à 7,6% du chiffre d'affaires contre 3,2% au premier semestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice net part du Groupe du premier semestre 2021/22 ressort en forte hausse à 3,1 ME.

L'endettement financier net est en baisse de 1,6 ME s'élève à 89,3 ME.

Sur le second semestre 2021/22, Abeo devrait bénéficier d'un carnet de commandes bien orienté par des prises de commandes qui ressortent à 104,4 ME, en progression de +25,7% à fin septembre 2021.