Abéo : 12,7% de croissance organique sur 9 mois

(Boursier.com) — Sur le 3e trimestre 2022/23, le Groupe Abéo réalise un chiffre d'affaires de 55,4 millions d'euros, en progression de +6,1%, incluant un effet périmètre lié à l'intégration des dernières acquisitions, Eurogym et BigAirBag (+1,6%), et un effet de change favorable de +0,8% (appréciation du dollar US). Le groupe réalise une bonne performance sur le trimestre, en croissance organique de +3,7% malgré un environnement économique instable.

Ainsi, au terme des 9 mois de l'exercice 2022/23, le chiffre d'affaires d'Abeo s'élève à 173,2 ME, en progression de +17,1% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Au 31 décembre 2022, la croissance organique s'élève à +12,7%, la contribution de la variation de périmètre est positive de 2,3% (intégration de Eurogym et BigAirBag) et l'effet de change est favorable de 2,1%.

L'activité commerciale sur les 9 premiers mois 2022/23 reste solide avec des prises de commandes qui s'élèvent à 176,7 ME au 31 décembre 2022, en progression de 8% (+3% en croissance organique, +3,5% en croissance externe et +1,5% d'effets de change) par rapport aux 9 premiers mois 2021/22.

Perspectives

Pour l'ensemble de l'exercice 2022/23, Abeo est en ligne avec son plan d'activité et confirme ses ambitions de croissance organique à 2 chiffres.

Dans un contexte de tensions inflationnistes renforcées au 2nd semestre, conjugué à un environnement de marché très concurrentiel, le Groupe est attentif à trouver le juste équilibre entre volume et marge opérationnelle, sachant que le 4e trimestre est traditionnellement plus contributeur en termes d'activité et de résultats.

Sur le moyen terme, le Groupe bénéficiera d'une forte visibilité pour sa marque Spieth America, après avoir été désignée, pour la première fois, fournisseur officiel d'équipements par la Fédération américaine de gymnastique (USAG) pour les compétitions nationales et internationales majeures aux Etats-Unis. Ainsi, Abeo dispose d'un nouveau levier de croissance pour la division Sport sur les prochains exercices.

Enfin, Abeo s'attend à la reprise progressive d'une nouvelle dynamique sur le marché asiatique en phase de redémarrage graduel suite à la levée des restrictions sanitaires en Chine.