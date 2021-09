ABC arbitrage : rythme d'activité au 1er septembre

(Boursier.com) — Au 1er septembre 2021, la moyenne mensuelle du rythme d'activité du groupe ABC arbitrage est proche des 90% de la moyenne mensuelle de l'exercice 2020. Ce rythme d'activité s'est à nouveau montré fortement corrélé à la volatilité et aux volumes traités sur les marchés. Pour rappel, conformément au communiqué du 4 juin 2021, le groupe s'attend pour l'ensemble de l'exercice 2021 à un impact négatif exceptionnel de l'ordre de 3 ME qui n'est pas inclus dans la comparaison faite ci-dessus, précise la direction.

Encours clients

Dans la ligne des objectifs du plan stratégique ABC 2022, les sociétés de gestion du groupe ont continué de collecter. La totalité des encours clients s'élève à 481 ME au 01/09/2021.

Perspectives

Sous l'influence des banques centrales, les nouveaux records de valorisation atteints récemment par les indices US ont fait à nouveau fortement chuter la volatilité intraday proche des plus bas de 2017. A contrario, la volatilité anticipée illustrée par le VIX reste sur des niveaux plus importants, légèrement en dessous de sa moyenne historique, illustrant les incertitudes qui pèsent sur la situation économique mondiale. Ces niveaux élevés de valorisation et les soutiens des États ont permis aux opérations de M&A de repartir sur des bases proches des plus hauts de 2016 créant ainsi des opportunités pour les activités du groupe. Ces paramètres de marchés, fortement influencés par les politiques monétaires en cours, confirment les axes stratégiques du groupe pour son plan "ABC 2022", en particulier avec la poursuite du développement des encours sous gestion.

Pour rappel, les estimations affichées dans ce communiqué ne se substituent pas aux données auditées des résultats consolidés du premier semestre 2021 qui seront publiées le 21 septembre 2021.