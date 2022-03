ABC Arbitrage publie un RN de 28 ME

(Boursier.com) — Après une année 2020 hors du commun, l'exercice 2021 du groupe ABC Arbitrage s'est caractérisé par un retour à une certaine normalité des paramètres des marchés financiers.

En 2021, l'indice de volatilité VIX est redescendu sur son niveau historique moyen à 20% contre 29% en 2020. Le marché des fusions-acquisitions a retrouvé une dynamique favorable aux activités du groupe, atteignant, en particulier au S1 2021, ses plus hauts niveaux de 2016. Les vagues successives de COVID, inégales sur les différentes zones géographiques, ont généré des situations statistiquement rares avec des décorrélations défavorables à une partie des stratégies du groupe.

Le groupe a augmenté ses encours clients de 144 ME (+39%) pour atteindre 512 ME au 31/12/2021 et parvient à démontrer une fois encore son savoir-faire en surperformant ce contexte de marché. ABC arbitrage réalise ainsi un de ses meilleurs résultats historiques avec un ROE de près de 18%. Le RN est de 28 ME et le bénéfice net par action (BNPA) de 0,48 euro sur la période.

Politique de distribution 2021

Une politique de distribution trimestrielle est en place depuis plus de deux ans.

Distribution de 0,10 euro par action réalisée en octobre 2021 ;

Distribution de 0,10 euro par action réalisée en décembre 2021 ;

Acompte sur les résultats 2021 de 0,10 euro par action le 20 avril 2022 pour une mise en paiement le 22 avril ;

Proposition à l'assemblée générale du 10 juin 2022 d'un solde de dividendes de 0,10 euro par action ;

Si l'assemblée vote ce solde de dividende, le total de distribution au titre de l'exercice 2021 sera alors de 0,40 euro par action soit un taux de distribution de plus de 80%.

Les montants non distribués seront investis dans le développement de nouveaux produits avec des perspectives de rentabilité significative. Les modalités et calendrier de ce solde de dividende seront présentés ultérieurement.

Perspectives

Il est important de contextualiser ces perspectives au regard des événements en Ukraine. Après un record séculaire de hausse des indices quasi ininterrompue depuis plus de 10 ans, cette guerre pourrait empêcher un retour à des marchés financiers normalisés. Face aux potentiels impacts de cette guerre et malgré une inflation hors norme, les banques centrales pourraient temporiser leur sortie des programmes de soutien. La différence majeure avec 2020 se situe pour l'instant dans une forte décorrélation des marchés entre les zones géographiques avec une économie américaine qui semble moins impactée que l'Europe.

Un début de fuite des capitaux hors de l'Europe vers des zones en apparence plus sécurisées pourrait rendre plus difficile l'atteinte des objectifs du groupe sur le développement de ses actifs sous gestion en 2022.

Cette situation signifie aussi un retour à une période de volatilité soutenue malgré la présence des politiques monétaires accommodantes, et ce, probablement pour plusieurs mois. Cela devrait favoriser une grande partie des activités du groupe.

Après un mois de janvier calme, le rythme d'activité moyen du premier trimestre est proche des 80% du rythme moyen de 2021, sur une dynamique croissante qui devrait se prolonger avec la hausse récente de la volatilité.

Dans une année 2022 qui s'annonce d'une géopolitique complexe, ABC arbitrage, en affichant son 27ème exercice positif, confirme avoir tous les atouts pour produire des performances cohérentes avec la volatilité actuelle et poursuit donc ses objectifs de recrutements et d'investissements pour réaliser les ambitions de son plan stratégique ABC 2022.