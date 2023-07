ABC arbitrage publie la politique d'investissement responsable de sa filiale d'Asset Management

(Boursier.com) — Un an après avoir rejoint l'initiative des Nations-Unies pour la promotion et la mise en oeuvre de principes pour l'investissement responsable (UNPRI, UN Principles for Responsible Investment), ABC arbitrage Asset Management rend publique sa politique d'investissement responsable. Cette politique détaille sa philosophie et son approche en la matière, les ressources humaines et techniques dédiées aux sujets environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG), les actions en place et les perspectives pour le futur.

ABC arbitrage Asset Management est engagée dans une démarche d'amélioration continue pour prendre de mieux en mieux en compte les critères ESG dans ses stratégies d'investissement alternatives quand bien même les piliers et principes d'investissement responsable existants et traditionnels ne sont pas forcément pertinents pour une activité basée sur des modèles quantitatifs et systématiques. Elle mettra donc régulièrement à jour sa politique d'investissement responsable en ce sens.