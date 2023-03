ABC Arbitrage présente son nouveau plan stratégique 'Springboard 2025' pour les 3 ans à venir

(Boursier.com) — Avec l'exercice 2022, ABC arbitrage a clôturé son plan stratégique 'ABC 2022' pour les années 2020, 2021 et 2022. Le groupe avait défini des objectifs quantitatifs et qualitatifs dont la plupart ont été atteints. Avec 92 ME, le cumul des résultats nets sur trois ans dépasse les ambitions affichées, avec des ROE annuels significativement supérieurs au seuil de 15%, niveau de surperformance défini par le groupe.

Sur le seul exercice passé, le résultat net part du groupe a grimpé à 29,2 ME, soit un Bénéfice net par action (BNPA) de 0,49 euro.

La politique de dividende a été confirmée avec un cumul de distribution de 1,29 euro et une quote part de la valeur ajoutée à plus de 40% au profit des collaborateurs du groupe.

Une évolution de la gouvernance et une nouvelle politique RH ont été mises en place avec succès.

Les ambitions de collecte de gestion pour compte de tiers ne sont en revanche pas atteintes avec, au 1er mars 2023, des encours clients du groupe de 372 ME.

Politique de distribution 2022

Une politique de distribution trimestrielle est en place depuis plus de deux ans :

* Acompte de 0,10 euro par action réalisé en octobre 2022 et acompte de 0,10 euro par action réalisé en décembre 2022 ;

* Acompte sur les résultats 2022 de 0,10EUR par action le 18 avril 2023 pour une mise en paiement le 20 avril 2023 ;

* Proposition à l'assemblée générale du 9 juin 2023 d'un solde de dividende de 0,11 euro par action. Le total de distribution au titre de l'exercice 2022 serait alors de 0,41 euro par action, soit un taux de distribution de 83%.

Les montants non distribués seront investis dans le développement de nouveaux produits avec des perspectives de rentabilité significative. Les modalités et calendrier de ce solde de dividende seront présentés ultérieurement.

Perspectives

Le groupe présente son nouveau plan stratégique 'Springboard 2025' pour les 3 ans à venir. Ce plan a été construit sur la base des conclusions du plan ABC 2022 et sur les besoins long terme du groupe. Les principales ambitions sont :

*Produire un cumul de résultats nets sur 3 ans de plus de 100 ME avec un ROE annuel au-dessus de 15%.

*Développer les capacités de gestion pour dépasser à terme le milliard d'euros sous gestion, dont 800 ME d'encours provenant de clients externes au groupe avec une rentabilité supérieure à 2% sur ces actifs externes.

*Poursuivre les recrutements nécessaires aux ambitions du groupe pour atteindre près de 140 collaborateurs en 2025 (+33% par rapport à fin 2022).

*Poursuivre les investissements significatifs en IT, au service des stratégies de trading du groupe.

*Poursuivre les évolutions organisationnelles et de gouvernance du groupe au profit de la productivité des équipes.

*Maintenir un Pay Out Ratio d'environ 80% soit un cumul potentiel de plus de 1,3 euro par action distribués sur 3 ans.

Le premier trimestre 2023 a présenté des marchés fortement haussiers au regard des situations géopolitiques et économiques jusqu'aux faillites de Silvergate et Silicon Valley Bank lors de la semaine du 6 mars. S'il est trop tôt pour définir tous les scénarios prospectifs autour de ces faillites, le rythme d'activité du groupe au premier trimestre 2023 est, comme en 2022, en dessous de celui de 2021 face à la faible volatilité des premières semaines. Le groupe développe son savoir-faire pour tirer les meilleures performances possibles sur les situations en cours, en particulier avec la hausse significative de la volatilité actuelle, conclut la direction.