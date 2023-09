ABC arbitrage : le résultat semestriel recule à 8,8 ME

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de la société ABC arbitrage s'est réuni le 14 septembre 2023, sous la présidence de Dominique Ceolin, pour examiner les comptes consolidés semestriels 2023.

Les données financières se caractérisent comme suit :

Produit de l'activité courante 20,2 ME, contre 31,5 ME.

Résultat semestriel 2023 : 8,8 ME, contre 16,2 ME.

Bénéfice net par action (BNPA) 0,15 euro contre 0,27 euro.

ROE annualisé : 11%.

Après un exercice 2022 marqué par la guerre en Ukraine et une remontée brutale des taux et de l'inflation, le S1 2023 a présenté, de manière contre intuitive, des paramètres de marché sensiblement inférieurs à leurs moyennes historiques. En particulier la volatilité est retombée sur des points bas de l'exercice 2019, significativement en dessous des volatilités rencontrées lors des 3 derniers exercices.

Le secteur des fusions-acquisitions a, quant à lui, été impacté par la remontée des taux, engendrant des doutes sur les niveaux de valorisation de ces opérations.

La conséquence de ces situations est une baisse sensible des volumes traités sur les marchés en comparaison des années précédentes.

Le résultat du S1 2023 est globalement cohérent avec les paramètres de marché de ce premier semestre. Le groupe a été confronté à plusieurs obstacles inhabituels comme la simultanéité d'une faible volatilité et d'une activité M&A sur des niveaux relativement bas. L'arrêt temporaire des activités du groupe sur les actifs numériques, après la faillite de FTX et des banques de cet écosystème début 2023, a également freiné la capacité du groupe à faire croître son rythme d'activité sans pour autant remettre en cause cet objectif sur les semestres à venir.

Au 01/09/2023, les encours gérés par le groupe sont restés sur des niveaux équivalents à ceux du début d'année. Pour autant, les fonds alternatifs développés par le groupe, uniquement à destination de clients professionnels, démontrent une dynamique positive de performance, sensiblement au dessus du taux sans risque, et poursuivent l'augmentation de leur capacité d'accueil pour atteindre les objectifs d'encours sous gestion postés par ABC arbitrage pour son business plan 2025.

Politique de distribution 2023

Sur proposition du conseil d'administration, et conformément à sa politique de distribution trimestrielle, ABC arbitrage va procéder à deux acomptes sur dividendes d'un montant de 0,10 euro par action chacun

Premier acompte prévu le mardi 10 octobre 2023 pour une mise en paiement le 12 octobre 2023 ;

Deuxième acompte prévu le mardi 5 décembre 2023 pour une mise en paiement le 7 décembre 2023 ;

Perspectives

La volatilité poursuit sa décroissance au cours du troisième trimestre, sans reprise sensible du secteur des fusions-acquisitions ou des opérations capitalistiques des entreprises. Le rythme d'activité du groupe reste cohérent avec cette situation, toujours en ligne avec l'exercice 2019. ABC arbitrage poursuit la mise en place de son plan stratégique Springboard 2025 présenté en mars dernier.

Cette construction se réalise d'une part en synchronisant ses investissements avec son rythme d'activité, et d'autre part en développant ses nouvelles stratégies et ses fonds d'investissement quantitatifs à destination de clients professionnels.

L'objectif du groupe reste donc d'augmenter sensiblement sa rentabilité dans ces contextes atones rencontrés sur 2023.

Pour les mois à venir, les principaux indicateurs avancés montrent que la situation macro-économique se dégrade sensiblement, en particulier en Europe, ce qui devrait rétablir la volatilité a minima sur sa moyenne historique, niveau qui reste favorable aux activités du groupe. ABC arbitrage maintient donc les ambitions de son plan Springboard 2025, ambitions corrélées aux opportunités présentées par les marchés financiers mondiaux.