ABC Arbitrage : le résultat net comptable consolidé s'établit à 16,2 ME au S1

(Boursier.com) — En application des normes IFRS, le produit de l'activité courante consolidé au 30 juin 2022 d'ABC Arbitrage s'élève à 31,5 ME et le résultat net comptable consolidé s'établit à 16,2 ME, en quasi stabilité (-3,6%) par rapport au premier semestre 2021.

Le premier semestre 2022 a été marqué par la guerre en Ukraine, situation inconnue en Europe depuis la seconde guerre mondiale et donc statistiquement rare. Ce conflit avec ses tensions économiques ont pesé négativement sur les marchés financiers. Dans un premier temps, les différences de perception des conséquences de cette guerre par les États-Unis et l'Europe et des politiques monétaires asynchrones face aux risques inflationnistes ont créé des dé-corrélations internationales majeures sur les marchés, en particulier sur le second trimestre.

Les principaux indices boursiers ressortent in fine avec une performance négative assez proches sur le semestre avec -20% pour l'indice européen Eurostoxx 50 et -21% pour le S&P 500.

Malgré ce contexte difficile sur les marchés mondiaux, le groupe produit un excellent résultat semestriel absorbant la baisse des activités sur les opérations M&A, baisse cohérente avec la situation économique et géopolitique. Le ROE annualisé s'élève à 20,2%. Ce résultat vient une nouvelle fois confirmer l'excellence des savoir-faire du groupe dans des contextes de volatilité élevée.

Politique de distribution

Sur proposition du conseil d'administration, et conformément à sa politique de distribution trimestrielle, ABC arbitrage va procéder à deux acomptes sur dividendes d'un montant de 0,10 euro par action chacun.

Le détachement du premier acompte est prévu le mardi 11 octobre 2022 pour une mise en paiement le 13 octobre 2022. Le détachement du second acompte est prévu le mardi 6 décembre 2022 pour une mise en paiement le 8 décembre 2022.

Perspectives

"L'année 2022 semble dessiner la fin du paradigme des banques centrales installé depuis 2012. La taille de leurs bilans reste encore très significative et la volonté anti-fragmentation affichée par la BCE confirme pour l'instant la pérennité de leur présence forte dans l'écosystème des marchés. La guerre en Ukraine et les tensions inflationnistes construites sur les interventions passées des banques centrales et catalysées par cette guerre vont être les sujets centraux des mois à venir. Le niveau de la volatilité qui, depuis février 2022, oscille au-dessus de sa moyenne historique illustre bien cette situation.

Cette volatilité permet à la majeure partie des stratégies déployées dans le groupe de produire des performances historiquement élevées. Néanmoins les décorrélations géographiques restent difficiles à gérer pour certaines de nos stratégies en particulier pour le fonds ABCA Reversion. Bien que présentant des performances significativement meilleures que les indices financiers, celles-ci restent en dessous des attentes du groupe dans de tels contextes. Ceci, combiné aux appréhensions légitimes des investisseurs dans ce type de situation, rend improbable l'atteinte des ambitions du plan stratégique "ABC 2022" en termes de collecte de nouveaux actifs sous gestion. La forte expertise du groupe dans ce type de contexte doit permettre aux fonds ABCA Reversion et ABCA Opportunities de revenir à des niveaux de performances satisfaisants dans les mois à venir et permettre ainsi une reprise de la croissance des encours sous gestion. Au 1er septembre 2022, le rythme d'activité mensuel moyen est ainsi comparable à celui de l'exercice 2021, et ce malgré les interdictions de travailler sur les valeurs russes et la baisse globale des activités sur M&A. L'exercice 2022 signe la fin du plan stratégique ABC 2022 dans un contexte de marchés agités.

Les paramètres de marché devraient nous aider à finaliser la majeure partie de nos objectifs tout en maintenant nos investissements pour amorcer le lancement du prochain plan stratégique qui sera annoncé en mars 2023".