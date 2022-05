ABC arbitrage : en vue de l'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte d'ABC arbitrage se tiendra le vendredi 10 juin à 10h30 à l'Auditorium du Cloud Business Center, à Paris.

L'avis de réunion a été publié le 4 mai dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, bulletin no53. L'avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, bulletin no60 et dans le Journal d'Annonce Légale. Une convocation, comportant notamment la présentation des résolutions soumises au vote des actionnaires, un exposé sommaire de l'activité et des résultats ainsi que les modalités de participation, ont été adressés dans les délais légaux aux actionnaires détenant des titres au nominatif.

Ces éléments sont également consultables sur le site Internet de la société à la rubrique "Documents préparatoires". Tous les documents et renseignements, relatifs à l'Assemblée générale, sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le site Internet Votaccess de l'Assemblée générale sera ouvert jusqu'à la veille de la réunion, soit le 9 juin à 15h (heure de Paris).

ABC arbitrage précise que dans une démarche respectueuse de l'environnement, l'ensemble des documents nécessaires à la tenue de l'assemblée générale mixte seront communiqués dans les délais légaux sous forme dématérialisée.

Politique de distribution

Rappelons qu'ABC arbitrage a mis en place une politique de distribution trimestrielle, depuis plus de deux ans. Au titre de 2021, un dividende de 0,41 euro est prévu pour les actionnaires.

Une distribution de 0,10 euro par action a déjà été réalisée en octobre 2021. Elle a été suivie d'une distribution de 0,10 euro par action réalisée en décembre 2021. Un acompte sur les résultats 2021 de 0,10 euro par action a été mis en paiement le 22 avril. A l'Assemblée générale du 10 juin, il sera proposé le versement d'un solde de dividende de 0,10 euro par action, portant à 0,4 euro le total du dividende 2021, soit un taux de distribution de plus de 80%, les montants non distribués étant investis dans le développement de nouveaux produits avec des perspectives de rentabilité significative.