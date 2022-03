ABC arbitrage : comptes à suivre

(Boursier.com) — À l'occasion de la publication des résultats annuels 2021, Dominique Ceolin, Président-directeur général du groupe ABC arbitrage, annonce une réunion d'information en visioconférence le mardi 22 mars 2021 à 11h30.

Dominique Ceolin présentera l'activité et les perspectives du groupe ABC arbitrage et reviendra notamment sur les sujets suivants :

"Back to USSR - Chronique d'une volatilité annoncée".

Une vision "marchés" sur une année 2021 qui devait dessiner un retour à "la normalité".

Échanges sur les premiers mois de marchés de 2022, envahis par des évènements géopolitiques historiques".