ABC arbitrage : Assemblée Générale Mixte du 11 juin

ABC arbitrage : Assemblée Générale Mixte du 11 juin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19), en conformité avec les dispositions du décret no 2021-255 du 9 mars 2021 portant prorogation de la durée d'application de l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, du décret no 2020-418 du 10 avril 2020 modifié portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et de l'article 1er du décret no 2020-629 du 25 mai 2020 modifié, le Conseil d'administration d'ABC arbitrage a décidé que l'Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2021 se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.