ABC Arbitrage : accord avec l'administration fiscale pour modifier les caractéristiques de la PPT









(Boursier.com) — Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, l'Assemblée générale mixte d'ABC Arbitrage du vendredi 11 juin 2021 se tiendra à huis clos. Afin de maintenir un débat actionnarial en amont des votes, une réunion d'information en streaming se tiendra, le 8 juin 2021 à 11h. Elle vise à maintenir une parfaite équité d'information des actionnaires dans ce contexte spécifique.

Le 4 juin 2021 le groupe s'est mis d'accord avec l'administration fiscale française pour modifier les caractéristiques de sa Politique des Prix de Transferts ("PPT") afin de sécuriser et consolider ses capacités de développements futurs. Le risque fiscal décrit dans les comptes consolidés 2019 et 2020 au titre de "provision pour risques et charges" est ainsi définitivement clos.

Impact exceptionnel de -3 ME sur les comptes

Le groupe aura donc sur ses comptes consolidés 2021, pour les années 2015 à 2020, un impact exceptionnel négatif de l'ordre de -3 millions d'euros, soit environ 2% de la somme des résultats consolidés des exercices concernés.

Le groupe indique adopter cette nouvelle PPT pour ses futurs exercices. Le groupe va pouvoir poursuivre son développement dans un environnement juridique stabilisé .

Rythme d'activité 2021 soutenu

Au 31 mai 2021, hors cet impact spécifique, la moyenne mensuelle du rythme d'activité du groupe pour ces 5 premiers mois est proche de la moyenne mensuelle de l'exercice 2020. Ce rythme d'activité est à nouveau corrélé à la volatilité et aux volumes traités sur les marchés.

ABC arbitrage affiche ainsi un début d'année en ligne avec son 2e exercice historique, réalisé en 2020.

462 ME d'encours clients

Dans la ligne des objectifs du plan stratégique ABC 2022, les sociétés de gestion du groupe ont collecté près de 100 ME portant la totalité des encours clients à 462 ME au 31/05/2021.

ABC Arbitrage rappelle que les ambitions du groupe sont de dépasser les 650 ME sous gestion au 31 décembre 2021, avec une rentabilité brute espérée de plus de 2% sur ces nouveaux encours soit un potentiel de près de 2 ME supplémentaires de chiffre d'affaires annuel.

Perspectives

Les paramètres de volatilité et de volumes sont en baisse depuis le mois de mai et les marchés financiers poursuivent leur hausse directionnelle, soutenue par les banques centrales et les programmes gouvernementaux.