AbbVie relève sa guidance annuelle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AbbVie relève ses objectifs annuels après un bon début d'exercice. Le groupe biopharmaceutique vise désormais un bpa ajusté 2021 compris entre 12,37 et 12,57$ contre une précédente fourchette allant de 12,32 à 12,52$. Sur les trois premiers mois de l'exercice, il a dégagé un bénéfice net de 3,5 milliards de dollars soit 1,99$ par titre, contre 3 milliards de dollars et 2,02$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 2,95$, contre 2,42$ un an avant et 2,78$ de consensus. Les revenus ont grimpé de 5,2% à 12,94 milliards de dollars, alors que le consensus était de 12,77 milliards.

"Nous connaissons un excellent début d'année 2021, avec de solides performances dans nos principaux domaines thérapeutiques et des revenus et bénéfices du premier trimestre supérieurs à nos attentes", a déclaré Richard A. Gonzalez, PDG d'AbbVie. "Nos nouveaux produits affichent des performances impressionnantes et nous sommes sur le point d'obtenir des autorisations commerciales potentielles pour plus d'une douzaine de nouveaux produits ou indications au cours des deux prochaines années - dont cinq autorisations attendues en 2021".