AbbVie rehausse ses prévisions de profits

(Boursier.com) — AbbVie , le spécialiste américain de la recherche pharmaceutique, a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal un bénéfice dilué par action de 1,14$ plus que doublé en glissement annuel, ainsi qu'un bpa ajusté dilué de 2,91$ en recul de 14%. Les revenus ont été de 13,86 milliards de dollars, en retrait de 4,9% en glissement annuel et en données consolidées, et en baisse de 4,2% sur une base opérationnelle. Le consensus était de 2,8$ de bénéfice ajusté par action pour 13,52 milliards de dollars de revenus. Le groupe relève ses prévisions de bpa dilué ajusté pour 2023 entre 10,90 et 11,10$.