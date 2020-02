AbbVie publie des comptes robustes, en attendant le rachat d'Allergan

(Boursier.com) — AbbVie grimpe avant bourse à Wall Street, le laboratoire de l'Illinois ayant publié des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre clos. Le bénéfice net a représenté 2,8 milliards de dollars soit 1,88$ par titre sur ce quatrième trimestre fiscal, contre une perte de 1,8 milliard de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 2,21$, contre un consensus de 2,19$. Les revenus ont totalisé 8,7 milliards de dollars, contre 8,3 milliards un an avant, à la même période, et 8,7 Mds$ de consensus. Humira, le blockbuster du groupe, a affiché des performances contrastées, avec une croissance de 10% à 3,9 Mds$ sur le marché américain, mais aussi un recul de 27% à 948 M$ sur les marchés internationaux. AbbVie espère finaliser l'acquisition d'Allergan pour 63 Mds$ durant le trimestre.

AbbVie fournit par ailleurs une guidance solide, tablant pour 2020 sur un bénéfice par titre allant de 7,66 à 7,76$, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 9,61 à 9,71$. Le consensus de bpa ajusté était de 9,45$.