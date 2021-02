AbbVie fait mieux que prévu

(Boursier.com) — AbbVie a dépassé les attentes en matière de revenus et profits sur le trimestre clos, et livre par ailleurs une solide guidance. Le groupe biopharmaceutique a dégagé sur son quatrième trimestre un bénéfice net de 36 millions de dollars soit 1 cent par titre, contre 2,8 milliards de dollars et 1,88$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté quant à lui 2,92$, contre 2,21$ un an avant et 2,85$ de consensus FactSet. Les revenus ont grimpé de 59% à 13,86 milliards de dollars, alors que le consensus était de 13,7 milliards. Les revenus réalisés par Humira ont augmenté de 5% à 5,15 milliards. Pour 2021, le groupe envisage un bpa ajusté allant de 12,32 à 12,52$, ce qui dépasserait les attentes.