Abbott résiste, malgré la faiblesse des activités covid

(Boursier.com) — Abbott a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal de solides ventes de 10 milliards de dollars soutenues par la performance de l'activité de base. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,08$. Le consensus était de 1,05$ de bpa ajusté pour 9,7 milliards de dollars de ventes. Le bénéfice ajusté annuel est toujours anticipé entre 4,3 et 4,5$, mais reflète des attentes plus hautes pour l'activité de base, ainsi que de plus faibles prévisions pour les ventes de tests covid. Abbott prévoit désormais que la croissance organique des ventes pour l'ensemble de l'année 2023, à l'exclusion des ventes liées aux tests Covid-19, se situera dans 'le bas des deux chiffres', tandis que les ventes liées aux tests Covid-19 sont attendues à environ 1,3 milliard de dollars.